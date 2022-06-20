С начала года из водохранилищ Крыма сбросили 100 млн кубометров «лишней» воды

Есть резон построить в Крыму новые водохранилища Фото: Виталий ПАРУБОВ

В связи с большим объемом притоков с начала года из крымских водохранилищ сбросили более 100 миллионов кубометров «лишней» воды.

- Суммарный сброс составляет более 100 миллионов кубов, при том, что запасли 225 миллионов. Только Симферопольское водохранилище произвело сброс 18 миллионов кубометров, а это объем, который мог бы обеспечить нас на длительный период, - сообщил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ имени Вернадского Ильи Николенко в эфире радио «Спутник в Крыму».

В настоящее время уровень наполняемости местных водохранилищ достигает 90%. А между тем недавно в регионе в очередной раз выпали обильные осадки, которые вновь пришлось «вылить в море». Для решения проблемы необходимы дополнительные искусственные водоемы, которые позволят накапливать воду. Это важно, учитывая, что периоды засухи в Крыму наступают примерно каждые семь лет.

Ранее КП-Крым писала, что к началу лета запасы крымских водохранилищ увеличились в два раза по сравнению с 2021 годом. Общий запас воды в них составил 210,23 миллиона кубометров.

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