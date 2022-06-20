В Крыму завершился первый этап конкурса «За нравственный подвиг учителя»

В Симферополе подводят итоги Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе подводят итоги Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». В нем участвовали педагоги, которые работают с детьми и молодежью до 20 лет. Впервые Крым принимает межрегиональный этап конкурса.

- Жюри конкурса была отобрана 31 работа от 45 участников. И сегодня будут объявлены результаты первого этапа, по которому дальше, уже осенью, будут подводиться итоги, - рассказала корреспонденту «Крым 24» заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

В этом году от Южного федерального округа приняли участие порядка трехсот педагогов и учителей. Они представили методики и разработки, направленные на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. В финал вышли шестнадцать участников из Волгограда и Крыма. Цель конкурса - приобщить детей к духовному развитию предков.

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