Сельчанин, напавший на имама в мечети под Симферополем, предстанет перед судом

Агрессора, напавшего на имама в мечети, ждет суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму религиозный сельчанин напал на имама перед началом молебна, причинив ему кровоподтеки и ссадины. Как сообщили в пресс-службе республиканского Следкома, агрессора ждет суд.

Инцидент произошел в селе Пионерском. 44-летний житель Симферопольского района набросился на духовное лицо прямо в мечети, попытавшись воспрепятствование проведению богослужения.

- На следующий день во время богослужения мужчина потребовал от заместителя муфтия Крыма покинуть мечеть и преградил ему путь к месту, предназначенному для проведения молитвы, - говорится в сообщении.

На сельчанина завели уголовное дело. Собранных в ходе следствия улик достаточно, чтобы доказать вину мужчины. Теперь его ждет судебное разбирательство.

Ранее КП-Крым писала, что ФСБ задержала симферопольца за призывы к экстремизму в Интернете. Мужчина разместил в одном из сообществ комментарии, которые содержат признаки побуждения к осуществлению насильственных действий в отношении представителей одной из национальностей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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