В Крыму намерены сократить сроки сноса самовольных построек

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До 2025 года в Крыму и Севастополе намерены урегулировать процесс выявления и сноса самовольных построек. Соответствующий законопроект, по планам, рассмотрят в Госдуме 20 июня. В первом чтении данную инициативу приняли 7 июня.

- Принятие предлагаемого изменения позволит обеспечить завершение процесса оформления государственного и муниципального имущества, а также прав на имущество гражданами и юридическими лицами, - приводит «Парламентская газета» слова одного из авторов инициативы, депутата Госдумы Константина Бахарева («Единая Россия»).

Так, предлагается продлить до 1 января 2025 года полномочия органов госвласти Крыма и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Сейчас срок действия таких полномочий установлены до 1 января 2023 года.

Соответствующие изменения позволят властям Крыма и Севастополя быстрее принимать решения относительно сноса незаконных объектов.

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