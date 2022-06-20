Две развязки и семь мостов построят на трассе Донское - Перевальное в Крыму

Две развязки и семь путепроводов появятся при строительстве нового обхода Симферополя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две развязки и семь мостов и путепроводов построят на новой трассе Донское – Перевальное в Крыму, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России. Общая длина сооружений на всей дистанции составит около 453 метров.

Проект первого этапа строительства юго-восточного обхода Симферополя Главгосэкспертиза одобрила еще в феврале этого года. Участок соединит трассу «Таврида» с дорогой на Ялту за поселком Перевальное. Контракт на выполнение работ заключен с компанией «ВАД» на сумму 15,9 миллиарда рублей.

- Кроме того, на участке строительства объездной дороги проведут кабельные и воздушные линии электропередачи, в том числе напряжением 110 и 220 кВ, разместят трансформаторные подстанции, распределительные пункты освещения, совмещенный пункт управления обеспечения транспортной безопасности, - говорится в сообщении.

Второй этап трассы ляжет через село Заречное. Под зону сноса могут попасть 177 земельных участков и 58 домовладений. Предполагается, что у собственников будут выкупать землю.

Ранее КП-Крым писала, что трасса Донское – Перевальное протяженностью 25,2 километра будет иметь четыре полосы движения.

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