В Ялте 18-летний парень похитил у спящей на скамейке девушки телефон

Фото: pexels.com

В Ялте задержали 18-летнего парня, который украл у спящей на лавке девушки мобильный телефон и наушники стоимостью 66 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

- [Парень] признался в совершении кражи. Он рассказал, что гулял на набережной г. Ялта и увидел спящую на лавочке девушку, рядом с которой лежала сумка. Подойдя ближе и убедившись, что никто не наблюдает за ним, он открыл сумку и похитил из нее телефон и наушники, - говорится в сообщении.

Телефон и гарнитуру у парня изъяли при досмотре и вернули законной владелице. На молодого человека завели уголовное дело за воровство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Крыму двое подростков украли мопед у 20-летнего парня. Воры сообщили полицейским, что транспорт показался им бесхозным.

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