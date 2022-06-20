Маршрут «Симферополь АВ – Котельниково» продлен до села Стахановка

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"/Telegram

Изменена схема движения пригородного маршрута №476-16 «Симферополь АВ – Котельниково», сообщили в ГУП РК «Крымтроллейбус».

- В связи с многочисленными обращениями жителей, проживающими в селе Стахановка. Первомайского района РК, министерством транспорта РК, совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» проработан вопрос по изменению схемы движения пригородного маршрута №476-16 «Симферополь АВ – Котельниково», - говорится в сообщении.

Так, с 20 июня транспорт по данному маршруту будет доезжать до села Стахановка. С новым расписанием движения можно ознакомить на сайте предприятия «Крымтроллейбус».

Ранее сообщалось, что в Симферополе 22 июня на несколько часов перекроют улицу Павленко. Ограничения связаны с проведением траурных мероприятий, посвященных дню начала Великой Отечественной войны.

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