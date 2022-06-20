Крымский научно-образовательный центр «МореАгроБиоТех» получит 119 млн рублей

Крым получит более 119 млн рублей на поддержку научно-образовательного центра мирового уровня Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Федеральные власти направят Крыму грант в размере 119 миллионов рублей в качестве поддержки межрегионального научно-образовательного центра «МореАгроБиоТех». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Как пишет Крымская газета, аналогичную поддержку получат 15 научно-образовательных центров по всей стране, которые объединяют около 600 различных участников. Среди них образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики.

Ранее КП-Крым писала, что федеральные власти выделят Крыму 59 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Выделение средств осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50