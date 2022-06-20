Школьники из Симферополя завоевали «серебро» на спартакиаде в Белоруссии

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Белоруссии, в городе Витебск, прошла открытая спартакиада для школьников по боксу. За сборную России выступили два симферопольских школьника в возрастной категории 13-14 лет Амир Ибраимов и Мустафа Мартынов.

Пройдя в полуфинал, спортсмены из крымской столицы завоевали серебряные медали в своих весовых категориях, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Напомним, ранее в Крыму завершился первый этап конкурса «За нравственный подвиг учителя». В нем участвовали педагоги, которые работают с детьми и молодежью до 20 лет. Они представили методики и разработки, направленные на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Жюри отобрало 31 работу от 45 участников.

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