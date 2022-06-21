Погода на 21 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

Температура воды в Черном море +20…+23°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 июня на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 27...29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло до 27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+25°, западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +21…+27°, западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +24…+26°, северный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +22 …+27°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +22…+24°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +20…+26°, скорость северо-западного ветра 5-7 м/с. Переменная облачность.

Температура воды в Черном море +20…+23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50