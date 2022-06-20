В Крыму начался судебный процесс о признании геноцида советского народа

Фото: Владимир Константинов/Telegram

Верховный суд Республики Крым начал рассмотрение дела о массовом уничтожении граждан СССР нацистами в Крыму в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

- Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела о геноциде установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных в Крыму, - говорится в сообщении.

По словам спикера парламента Республики Крым Владимира Константинова, важно важно дать политико-правовую оценку совершенным преступлениям. В суде будут рассмотрены свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного СК РФ по статье 357 УК РФ «Геноцид». К участию будут привлечены крымские историки и краеведы.

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