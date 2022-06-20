В Симферополе 21 июня отключат свет на 9 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

21 июня в Симферополе электричество частично пропадет на 9 улицах, одной площади и бульваре. Для отключений есть уважительная и серьезная причина, потому что энергетики ведут ремонт городских электросетей. Перебои с подачей тока возможны с восьми утра до пяти вечера.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а; Киевская, 62-64/41 ; Тренева, 2-8а , 1-21 ; Февральская, 2-6 , 1-5 ; Толстого, 21; Декабристов, 13/30; Балаклавская, 68, 80, 21, 75-99а, 107б

- площадь Куйбышева;

- бульвар Франко, 30-32/9, 33-41/64

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