С 1 июля в Симферополе перекроют несколько центральных улиц

Фото: Администрация Симферополя

С 1 июля в Симферополе запланирован капитальный ремонт улиц Караимская - Кавказская - Пролетарская на первом участке. Как сообщили в администрации города, в связи с этим на участках будет перекрыто движение.

- На пересечении ул. Караимская с улицами Козлова, Крылова, Чехова и С. Ценского будет обеспечено движение в прямом направлении. По ул. Крылова (участок от ул. Севастопольская до ул. Караимская) будет осуществляться двухстороннее движение, - отметили в пресс-службе.

Заметим, в ближайшее время на новой трассе Донское – Перевальное в Крыму появятся две развязки, семь мостов и путепроводов. Общая длина сооружений на всей дистанции составит около 453 метров.