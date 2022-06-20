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Общество20 июня 2022 13:54

С 1 июля в Симферополе перекроют несколько центральных улиц

В городе запланирован капитальный ремонт улиц Караимская - Кавказская - Пролетарская
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Администрация Симферополя

Фото: Администрация Симферополя

С 1 июля в Симферополе запланирован капитальный ремонт улиц Караимская - Кавказская - Пролетарская на первом участке. Как сообщили в администрации города, в связи с этим на участках будет перекрыто движение.

- На пересечении ул. Караимская с улицами Козлова, Крылова, Чехова и С. Ценского будет обеспечено движение в прямом направлении. По ул. Крылова (участок от ул. Севастопольская до ул. Караимская) будет осуществляться двухстороннее движение, - отметили в пресс-службе.

Заметим, в ближайшее время на новой трассе Донское – Перевальное в Крыму появятся две развязки, семь мостов и путепроводов. Общая длина сооружений на всей дистанции составит около 453 метров.