Кадыров опроверг информацию об обмене украинской нацистки «Тайры» на сына своего зампостпреда в Крыму

Фото: официальная страница в "Вконтакте" Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение заместителя своего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова и опроверг

обмен бывшей участницы украинского националистического формирования «Азов» Юлии Паевской (Тайры) на сына зампреда – Адама Гриценко. Об этом глава региона сообщил у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что Адам Гриценко является гражданином Украины и до сих пор находится в плену в собственной стране.

- Менять украинских граждан на украинских нацистов - не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию, - отметил Кадыров.

Глава республики добавил, чтобы все, кто распространяет фейки по этой теме, проявили профессиональную этику и подкрепили информацию фактами, пригрозив статьей 207.3 УК РФ.

Заметим, 18 июня первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил об обмене бывшей участницы батальона «Азов». Тогда он заявил, что обменял девушку на «очень серьезных» людей.

Юлия Паевская попала в плен ДНР после того, как она попыталась выйти с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». По данным источников, изначально она притворилась матерью детей, чьих родителей убила.