Предположительно тело одного из утонувших в море детей обнаружили на пляже поселка Мирное

Поиски утонувших детей ведутся с 12 июня. Фото: ГУ МЧС по РК

В Крыму продолжаются поиски детей, утонувших на одном из пляжей поселка Мирное Сакского района. Трагедия произошла 12 июня, когда надувной круг с пятилетней девочкой и четырехлетним мальчиком порывами ветра унесло далеко от берега. Там он перевернулся, и дети ушли под воду.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе ГУ МЧС по РК, в поисках детских тел спасатели прошли почти сто километров береговой территории и обследовали более миллиона квадратных метров под водой.

- Водолазы обследовали 1 миллион 145 тысяч квадратных метров акватории. Также пройдено 95 километров береговой линии, - сообщили в МЧС.

Как стало известно «КП-Крым» из собственных источников, сегодня на одном из пляжей района, в нескольких километрах от места трагедии, было найдено тело мальчика, предположительно одного из утонувших детей. Его обнаружили отдыхающие пансионата.

В Следственном комитете отметили, что выясняют подробности.

Напомним, ранее в ведомстве возбудили уголовное дело по факту гибели детей из-за недосмотра взрослых. Ранее «КП-Крым» писала, что родители детей работают в полиции.

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