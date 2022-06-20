В Алуште пройдет День памяти основателя Профессорского уголка 21 июня

Фото: Яндекс.Карты

В Крыму пройдет памятное мероприятие в честь основателя Профессорского уголка Николая Алексеевича Головкинского.

День памяти, посвященный 125-летию со дня ухода из жизни выдающегося русского геолога состоится в пгт Лазурное городского округа Алушта 21 июня в 17:00 у памятника Николаю Алексеевичу Головскинскому на одноименной улице. На мероприятие приглашаются все желающие.

Во время проведения также планируется провести благоустройство и очистку лестницы Головкинского.

СПРАВКА КП

Профессор, доктор геологии Николай Алексеевич Головкинский 29 ноября 1834 года в Казанской губернии. Он являлся участником Балаклавского 1854 года. В 1886 году геолог переехал в Крым. Именно он считается основателем Профессорского уголка в Алуште. Фактически, именно Николай Головскинский заложил основы изучения геологии и гидрогеологии на полуострове.

Николай Алексеевич ушел из жизни 21 июня 1891 года в Алуште. Памятник великому русскому ученому был установлен в 1990 году в пгт Лазурное.

Получить дополнительную информацию о проведении мероприятия можно по телефону +7 978 74 064 34.