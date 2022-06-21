В Крыму пропал 43-летний житель Симферополя

Олег Попов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в социальной сети ориентировку на жителя столицы республики, который пропал из поля зрения близких и родных.

- Пропал Попов Олег Сергеевич, 43 года (1978 год рождения), город Симферополь, - сообщают волонтеры. - С 25 мая 2022 года нет информации о его местонахождении.

Приметы пропавшего: 175 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Информации о том, в чем был одет крымчанин, нет.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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