Троих пострадавших от взрыва на «Черноморнефтегазе» будут лечить в Симферополе

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Троих пострадавших после обстрела ВСУ буровых вышек «Черноморнефтегаза» доставят для дальнейшего лечения в Симферополь. Ранее их разместили в Черноморской центральной больнице. В настоящее время состояние пациентов оценивается как средняя степень тяжести.

- Данные пациенты будут переведены в 6-ю городскую больницу [в Симферополе] в ожоговое отделение для дальнейшего лечения, - сообщил врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Напомним, утром 20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам крымского предприятия «Черноморнефтегаз». Было эвакуировано 94 человека, семь пропали без вести, еще трое травмированы. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту произошедшего.

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