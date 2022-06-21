Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2022 5:31

Троих пострадавших от взрыва на «Черноморнефтегазе» будут лечить в Симферополе

Изначально их разместили в Черноморской центральной больнице
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Троих пострадавших после обстрела ВСУ буровых вышек «Черноморнефтегаза» доставят для дальнейшего лечения в Симферополь. Ранее их разместили в Черноморской центральной больнице. В настоящее время состояние пациентов оценивается как средняя степень тяжести.

- Данные пациенты будут переведены в 6-ю городскую больницу [в Симферополе] в ожоговое отделение для дальнейшего лечения, - сообщил врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Напомним, утром 20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам крымского предприятия «Черноморнефтегаз». Было эвакуировано 94 человека, семь пропали без вести, еще трое травмированы. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту произошедшего.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50