В Евпатории предприниматели украли 9 млн рублей, полученные на уборку города

Евпаторийский городской суд вынес приговор в отношении директора управляющей компании и двух предпринимателей, укравших 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В 2018 году в Евпатории проводились аукционы на заключение контрактов по уборке юго-западной части города. Необходимо было привести в порядок территорию в районе озера Мойнаки.

- Достоверно зная, что принятые на себя обязательства предприятие исполнить не сможет ввиду отсутствия в штате работников, а также необходимой техники, совместно с двумя ранее знакомыми местными предпринимателями подал заявки от имени управляющей компании на участие в вышеуказанных аукционах, - говорится в сообщении.

Победив в конкурсе, мошенник заключал договоры с частными предпринимателями, внося в акты выполненных работ ложные сведения. На основании этих данных администрация города перечислила мошеннику более 9 миллионов рублей, которые он разделил с подельниками.

Всех троих приговорили от 2 лет и 6 месяцев до 4 лет лишения свободы. Также им придется возместить нанесенный материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Евпатории учредитель фирмы украл почти 3,5 млн рублей на строительстве домов. Мошенник обманул минимум двоих клиентов.

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