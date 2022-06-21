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Общество21 июня 2022 6:52

Один микрорайон Симферополя остался без воды до вечера 21 июня

Проводятся ремонтные работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть Симферополя осталась без воды до вечера 21 июня в связи с ремонтными работами, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 краны будут сухими в микрорайоне Хошкельды. Также до 17.00 воды не будет по адресам: бульвар Ленина, улица Спера, улица Дзюбанова, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, до 16.00 водоснабжение будет ограничено по адресам: село Перово, улица Парковая, улица Хачирашвили, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 21 июня отключат свет на 9 улицах. Крымские энергетики капитально ремонтируют оборудование.

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