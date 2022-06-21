Один микрорайон Симферополя остался без воды до вечера 21 июня

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть Симферополя осталась без воды до вечера 21 июня в связи с ремонтными работами, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 краны будут сухими в микрорайоне Хошкельды. Также до 17.00 воды не будет по адресам: бульвар Ленина, улица Спера, улица Дзюбанова, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, до 16.00 водоснабжение будет ограничено по адресам: село Перово, улица Парковая, улица Хачирашвили, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 21 июня отключат свет на 9 улицах. Крымские энергетики капитально ремонтируют оборудование.

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