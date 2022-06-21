После удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза» спасти удалось не всех

Фото: "Черноморнефтегаз"

После удара вооруженными силами Украины по буровым платформам предприятия «Черноморнефтегаза» спасти удалось не всех. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

- В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации, - написал Крючков.

Напомним, украинские военные нанесли удары по платформам «Черноморнефтегаза», что в 71 километре от Одессы, утром 20 июня. С платформ эвакуировали 94 человека, семь числятся пропавшими без вести, еще трое получили ожоги. Вскоре на лечение их переведут в симферопольскую больницу.

Как сообщила КП-Крым сенатор Ольга Ковитиди, по состоянию на утро 21 июня, огонь на буровых установках не стихает. На месет а настоящее время работают военные.

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