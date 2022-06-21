В Симферополе задержали двух гурманов, обокравших магазины на 13 тысяч рублей

Фото: МВД по РК/скриншот из видео

В Симферополе задержали двух гурманов, обокравших продуктовые магазины на 13 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Первый подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, а второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - говорится в сообщении.

В первом случае ранее судимый 46-летний житель крымской столицы унес с собой 12 палок колбасы и две бутылки виски, причинив ущерб на четыре тысячи рублей. Мужчина успел приговорить похищенное, и теперь ему грозит два года лишения свободы.

Во тором случае 37-летний местный житель вынес из магазина пак коньяка, красную рыбу и три банки красной икры. Сумма ущерба составила более девять тысяч рублей. Как и в предыдущем случае, ни одной целой банки или упаковки при обыске уже не нашли - любитель красивой жизни все сеъл. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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