Этим летом в Крыму ожидают до 7 миллионов туристов

В Крыму этим летом ждут более 6 миллионов туристов Фото: Ирина ГЕРЦ

Крымские власти прогнозируют в этом году турпоток до 6,5 миллиона человек. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

- Сезон в этом году состоится. По предварительной оценке министерства, все это будет формироваться вокруг 80% загрузки, около 6,5 миллиона отдыхающих мы ожидаем, - сообщил он.

Напомним, в прошлом году турпоток достиг 9,5 миллиона человек, побив абсолютный рекорд по числу отдохнувших на Крымском полуострове. До этого рекордным был 2019 год с показателем в 7,43 миллиона туристов.

Кроме того, увеличить турпоток в регион намерены, сняв ограничения на работу аэропорта «Симферополь». Напомним, ограничения работы воздушной гавани в последний раз пролили до 24 июня.

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