В симферопольском сквере Тренева высадили четыре тысячи новых цветов

Фото: МБУК «Парки столицы»

В симферопольском сквере имени Тренева высадили еще 4 600 новых цветов, сообщили в МБУК «Парки столицы».

Фото: МБУК «Парки столицы»

- Алиссум, колеус, агератум высадили в клумбы работники МБУК «Парки столицы». ‍Напомним, что за весенне-летний период учреждением уже высажено порядка 30 тысяч цветов. Виола, тагетес, сальвия, колеус, петунья украсили клумбы Детского парка и парка Гагарина, - говорится в сообщении.

Указанные виды растений прекрасно приспособлены к климату полуострова, поэтому все лето будут радовать посетителей красивым цветением.

Ранее КП-Крым писала, что в парках Симферополя высадили более 23 тысяч цветов. Также на бульваре Ленина в Симферополе высадят четыре тысячи бархатцев. Весенние цветы уже радуют глаз в Казанском сквере.

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