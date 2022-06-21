В Алупке произошла эпичная драка водителей на проезжей части

Фото: Скриншот из видео

Эпичная битва двух водителей, которые не смогли поделить дорогу, произошла на днях в Алупке. На подмогу двум участникам конфликта даже пришли их жены. Происходящее снял видеорегистратор одного из автомобилей, кадры сразу же разлетелись по соцсетям.

Оказалось, яблоком раздора стала узкая дорога в одном из районов поселка. Двое автомобилистов решили въехать на нее одновременно, не договорившись, кто кого пропускает. В итоге на машинах остались неприятные царапины.

Судя по кадрам, после случившегося один из водителей вышел посмотреть на машину, а второй пошел вслед за ним и сразу же приступил душить своего коллегу по несчастью. Но затем одного из них оттеснила девушка, которая выбежала с пассажирского сидения. Сражалась она более рьяно, чем любой из них, поэтому на подмогу прибежала жена второго водителя.

Драка закончилась спустя пару минут. Никто из участников конфликта не получил травмы.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по республике, сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств.