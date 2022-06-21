Рабочим «Черноморнефтегаза», которые пострадали от обстрелов, выплатят компенсации

Фото: "Черноморнефтегаз"

Работникам газодобывающих установок «Черноморнефтегаза», которые пострадали от обстрела украинскими военными, выплатят компенсации. Об этом сообщил спикер парламента Владимир Константинов.

- Все пособия будут выплачены на федеральном уровне, на республиканском – это вне всяких сомнений. Сейчас уточняются данные. Новых данных у меня нет. Пока люди числятся пропавшими без вести – всегда остается надежда. Будем молиться, чтобы они были живы, – сказал Константинов.

Напомним, украинские войска 20 июня обстреляли три буровых установки крымского предприятия «Черноморнефтегаз», которые находятся в 70 километрах от Одессы. Было спасено пять человек, из них трое пострадавших. Состояние раненных средней степени тяжести, им оказывают медпомощь в Крыму. Семь признаны пропавшими без вести.