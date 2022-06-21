Тучи вновь сгустятся над Крымом: до 25 июня ожидаются сильные ливни, грозы и град

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С 22 по 25 июня на Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В связи с прохождением фронтального раздела и смещением высокого циклона, 22, 23, 24, 25 июня в Крыму ожидаются сложные погодные условия: кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, днем град.

22 и 23 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 (местами до 25) метров в секунду. Днем температура воздуха опустится до 20-25 градусов.

Ввиду ухудшения погодных условий есть риск возникновения аврий на объектах энергетики, ЖКХ, а также подтопления территорий.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 21 июня переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 27- 29 градусов.

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