Крымчане смогут отправить слова поддержки военнослужащим в соцсетях

Военнослужащим можно написать письмо или записать аудиосообщение в социальных сетях Фото: Ирина ГЕРЦ

Крымчане с 20 июня смогут поддержать военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, отправив им письмо или голосовое сообщение. Желание россиян оказать поддержку солдатам и офицерам, участвующим в спецоперации, показала реализация проектов Народного фронта.

Поддержка необходима и самим защитникам, поэтому все голосовые и текстовые послания будут переданы военнослужащим.

- Настрой у военнослужащих боевой, но народная поддержка нужна всегда, а сейчас особенно. Каждый человек, который отправляет письмо или приносит помощь в рамках проекта, может быть уверен, что все это действительно поможет приблизить нашу общую Победу, - подчеркнула руководитель регионального исполкома Народного Фронта в Крыму Алла Вертинская.

Отправить сообщения военнослужащим можно в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, поддержать защитников смогут все желающие через порталы «Все для победы» и «Zа нами правда», отправив письмо через раздел «Слова поддержки бойцам».