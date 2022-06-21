В Крыму и Севастополе 21 июня выявлено 23 новых случая COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Александра Тимощенко

По состоянию на 21 июня в Республике Крым выявлено 13 новых случаев COVID-19, 183 733 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 4 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 001 человек, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе от коронавируса выздоровели 4 человека, 176 475 - с начала пандемии.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявили 10 новых случаев заболевания COVID-19, 84 958 - с начала пандемии. Смертельных случаев за последние 24 часа не зафиксировано.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 18 человек. Выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находятся 138 пациентов, из них 49 – с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

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