Минфин Крыма перечислил Фонду защиты вкладчиков более 270 миллионов рублей

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Министерство финансов Республики Крым перечислил Фонду защиты вкладчиков более 270 миллионов рублей для выплаты компенсаций физлицам. Это уже третий транш в этом году.

- Первое перечисление в размере 37,8 миллиона прошло в марте, второе на 138 миллионов – в мае, то есть общая сумма перечислений составила около 450 миллионов, что превысило показатель прошлого года более чем в восемь раз, - цитирует КИА заместителя Председателя Совета министров РК – министра финансов РК Ирину Кивико.

При получении средств после продажи национализированного имущества Минфин направляет их в виде субсидий в Фонд защиты вкладчиков, который, в свою очередь, передает деньги уполномоченным банкам-агентам для выплаты компенсации гражданам.

Ранее сообщалось, что межрегиональный научно-образовательный центр «МореАгроБиоТех» в Крыму получит от федеральных властей 119 миллионов рублей в качестве поддержки.

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