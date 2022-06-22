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Общество21 июня 2022 22:51

Погода на 22 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: вернулись летние дожди

КП-Крым узнала, какой будет погода на 22 июня 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте синоптики обещают небольшой дождь и грозу.

В Ялте синоптики обещают небольшой дождь и грозу.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 июня на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- Из-за прохождением холодного фронтального раздела и смещением высокого циклона ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, днем град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 23...25°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Днем северо-западный ветер до 15-17 м/с., тепло 22…24°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+24°, северо-западный ветер 4-10 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +19…+22°, западный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +21…+24°, северо-западный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +22 …+26°, северо-западный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +20…+22°, северо-западный ветер 8-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +17…+24°, скорость западного ветра 6-14 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море +21…+23°.

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