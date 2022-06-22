Погода на 22 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: вернулись летние дожди

В Ялте синоптики обещают небольшой дождь и грозу.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 июня на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.
- Из-за прохождением холодного фронтального раздела и смещением высокого циклона ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, днем град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 23...25°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Днем северо-западный ветер до 15-17 м/с., тепло 22…24°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+24°, северо-западный ветер 4-10 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Евпатории +19…+22°, западный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Керчи +21…+24°, северо-западный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Феодосии +22 …+26°, северо-западный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Черноморском +20…+22°, северо-западный ветер 8-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Джанкое +17…+24°, скорость западного ветра 6-14 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Температура воды в Черном море +21…+23°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50