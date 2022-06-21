Под Судаком 20 июня перевернулся кроссовер с двумя детьми

Фото: МЧС по РК

Вчера, 20 июня, на автодороге «Морское – Громовка» под Судаком произошло ДТП с участием автомобиля LADA Vesta SW Cross, внутри которого находились двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- По прибытии стало известно, что водитель LADA Vesta SW Cross не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, в результате чего оно перевернулось на крышу кузова, - говорится в сообщении.

Всего внутри салона находились четыре человека, среди которых двое детей. К счастью, никто из них не пострадал. В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее возле Мисхора произошла жуткая авария: одна женщина погибла, пенсионерка и два ребенка получили травмы. Смертельное ДТП произошло на трассе Ялта-Севастополь вечером 14 июня.

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