В Симферополе утром 22 июня перекроют улицу Павленко

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В Симферополе утром 22 июня на несколько часов перекроют улицу Павленко. Движение будет ограничено с 06.00 до 10.00.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службу администрации крымской столицы, неудобства связаны с проведением траурных мероприятий, посвященных дню начала Великой Отечественной войны.

Движение будет ограничено на участке от перекрестка улиц Павленко и Александра Невского до парка имени Юрия Гагарина. На указанных участках также будет запрещена парковка.

Напомним, что с 1 июля в Симферополе также перекроют несколько центральных улиц. В городе запланирован капитальный ремонт улиц Караимская - Кавказская - Пролетарская.

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