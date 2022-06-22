Жаркие выходные в Гурзуфе: появились атмосферные фото Крыма в июне 2022

Черное море прогрелось до плюс 23 градусов. Фото: Алекс Кедми/VK

Южный берег Крыма всецело погружен в лето, где главной точкой притяжения для туристов – Черное море.

Курорт гостеприимно принимает отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK

- Жаркие выходные в Гурзуфе, - так назвал свой яркий и динамичный фотосет автор.

Талантливый фотохудожник Алекс Кедми мастерски передает атмосферу курортного местечка.

Обитатели Гурзуфа наслаждаются ласковым солнышком и теплым Черным морем, которое уже прогрелось до плюс 23 градусов.

Пляж Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK

Правда одни предпочитают просто лежать на пляже, приобретая красивый бронзовый загар.

Смельчаки прыгают в море со скалы. Фото: Алекс Кедми/VK

Другим же не сидится. Любители адреналина, восхищая окружающих, прыгают в море со окрестных скал. Красивое и рискованное зрелище.

Крымским котам лето по душе. Фото: Алекс Кедми/VK

Лето нравится не только туристам, но местным котикам, которые с удовольствием подставляют бока светилу.

В Гурзуфе много достопримечательностей. Фото: Алекс Кедми/VK

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