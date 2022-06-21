Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2022 12:27

Губернатор Севастополя поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с 64-летием

Он пожелал ему осуществления всех задуманных планов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с 64-летием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

- Сегодня у Сергея Семеновича Собянина День рождения. От всей души поздравляю и желаю Сергею Семеновичу здоровья и энергии для осуществления всех задуманных планов. С днем рождения! - написал Развожаев.

Он также отметил, что благодаря личному вниманию и поддержке Москвы в Севастополе активно продолжается благоустройство парков, ремонт дорог и других объектов, а также создание новых общественных пространств.

Напомним, ранее в Крыму праздновали День медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50