Симферополец познакомился в клубе с женщиной, обокравшей его на 125 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе 37-летней местной жительнице грозит до пяти лет лишения свободы за украденные у нового знакомого деньги и ювелирные украшения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Мужчина познакомился с воровкой в клубе, где, после непродолжительного общения, им стало скучно и они решили сменить обстановку на домашнюю. Приведя подругу к себе домой, крымчанин решил немного отдохнуть и прилег. Злоумышленница же в это время начала собирать по дому все ценное: золотые кольца, серьги, замшевые сапоги, дорогостоящие духи, также прихватила 20 тысяч рублей.

Все награбленное воровка сдала в ломбард, а деньги потратила. Как оказалось, женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В этот раз сумма ущерба от ее действий составила 125 тысяч рублей. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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