В Крымском федеральном университете открыто 2 500 бюджетных мест

Фото: пресс-служба КФУ

В Крымском федеральном университете началась вступительная кампания. Всего в вузе доступно 2 500 бюджетных мест по программам бакалавриата и 569 - по программам специалитета, сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Крымского федерального университета Алексей Гусев.

Кроме того, выделено 125 бюджетных мест по специальностям, связанным с передовыми биотехнологиями, информатикой и биотехнологиями.

- Минимальный балл для абитуриента, допускаемого к участию в конкурсе, зависит от полученных баллов по каждому предмету ЕГЭ, например, русский язык – 40 баллов, математика – 39. Проходной балл заранее установить невозможно. Любой абитуриент, который подал документ, имеет шанс поступить на бюджет на то или иное направление подготовки, - отметил Алексей Гусев.

По его словам, по направлениям, связанным с IT-технологиями, возможно будет увеличено количество бюджетных мест. Целевыми же в в КФУ остаются медицинские специальности. Квота целевого приема на специалитете - 75% бюджетных мест.