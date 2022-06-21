В поисках второго утонувшего в Сакском районе ребенка спасатели вернулись к месту обнаружения тела мальчика

Поиски утонувших детей не прекращаются с 12 июня. Фото: ГУ МЧС по РК

В Крыму продолжаются поиски детей, утонувших на пляже в Сакском районе 12 июня. Тогда две семейные пары вместе с детьми – пятилетней девочкой и четырехлетним мальчиком - отдыхали на косе возле поселка Мирный. Дети плавали на надувном лебеде, когда вдруг резкими порывами ветра их стало уносить далеко от берега. В считанные минуты матрас перевернулся и малыши ушли под воду.

Накануне стало известно, что отдыхающие одного из пансионатов в поселке обнаружили на берегу тела мальчика. Предположительно того самого, который утонул 12 июня во время отдыха с родителями. Волны выбросили его в нескольких километрах от места трагедии.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе ГУ МЧС по РК, в тот же день спасатели вернулись к тому месту в надежде, что в этом районе море выбросит и тело погибшей девочки.

- Вчера, когда прошла информация о том, что на берегу отдыхающие обнаружили тело мальчика, поисковая группа, которая осуществляла водолазные спуски, сразу же двинулась именно в тот квадрат. Тем более, что, по словам родителей, дети были вместе и, возможно, их тела выбросит недалеко друг от друга. Однако течения в море настолько непредсказуемы, что определить, где именно это произойдет практически невозможно, - отметили в МЧС.

При этом завтрашним поискам может серьезно помешать погода. На ближайшие дни в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер, ливни, возможен град.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Сакском районе.

Известно, что родители малышей работают в правоохранительных органах. Мать одного из детей - следователь полиции, другого ребенка - безработная. Отцы утонувших - участковые.

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