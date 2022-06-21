За неделю мошенники «нагрели» крымчан почти на 2 миллиона рублей

Мошенники пользуются доверчивостью крымчан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 факт дистанционного мошенничества зарегистрировали правоохранители в Крыму за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Жертвами мошенников стали жители Советского, Бахчисарайского, Ленинского районов, а также Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории, Феодосии и Судака. В общей сложности они перевели на счета шулеров 1 миллион 839 тысяч рублей.

- Используя мошеннические схемы, со счетов крымчан списано от 13 тысяч до 250 тысяч рублей, - сообщили в МВД.

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, а также продавцами товаров на сайтах бесплатных объявлений.

Так, одной из жертв мошенников стал житель Ялты, который решил вложить деньги в криптовалюту, а вместо этого перечислил 206 тысяч рублей на указанный мошенницей счет.

А в Керчи мужчина перевел незнакомцу 22 тысячи рублей за услуги по оформлению Шенгенской визы. В итоге остался без денег и без визы.

Правоохранители напоминают: ни в коем случае не передавайте никому пин-код и трехзначный код с обратной стороны банковской карты. А также не устанавливайте мобильных приложений по просьбе неизвестных людей - они могут дать незнакомцам доступ к данным в телефоне.

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