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Общество21 июня 2022 17:57

На участке строительства трассы под Симферополем обнаружили захоронения скифской знати

Погребения оказались нетронутыми и содержали золотые украшения
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
На участке будущей трассы под Симферополем находится большое количество объектов культурного наследия

На участке будущей трассы под Симферополем находится большое количество объектов культурного наследия

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На участке строительства трассы Донское-Перевальное в Симферопольском районе археологи РАН обнаружили уникальное захоронение скифской знати. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкпертизы РФ.

- В результате раскопок, проведенных Институтом археологии Российской академии наук до начала строительных работ, были обнаружены не ограбленные в древности (что встречается редко) погребения представителей скифской знати, датированные IV века до н.э. Захоронения содержали богатый инвентарь, в том числе золотые украшения, - отметил главный специалист отдела инженерно-экологических изысканий Управления экологической экспертизы Главгосэкспертизы России Иван Лысенко.

Всего, по данным ведомства, на участке строительства дороги в районе Симферополя расположено 32 кургана в составе 13 объектов культурного наследия. Специальные мероприятия по сохранению объектов археологического наследия, согласованные с Министерством культуры, включены в проектную документацию, получившую положительное заключение Главгосэкспертизы.

Напомним, на новой трассе Донское – Перевальное в Крыму построят две развязки и семь мостов и путепроводов. Общая длина сооружений на всей дистанции составит около 453 метров.

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