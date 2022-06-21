На участке строительства трассы под Симферополем обнаружили захоронения скифской знати

На участке будущей трассы под Симферополем находится большое количество объектов культурного наследия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На участке строительства трассы Донское-Перевальное в Симферопольском районе археологи РАН обнаружили уникальное захоронение скифской знати. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкпертизы РФ.

- В результате раскопок, проведенных Институтом археологии Российской академии наук до начала строительных работ, были обнаружены не ограбленные в древности (что встречается редко) погребения представителей скифской знати, датированные IV века до н.э. Захоронения содержали богатый инвентарь, в том числе золотые украшения, - отметил главный специалист отдела инженерно-экологических изысканий Управления экологической экспертизы Главгосэкспертизы России Иван Лысенко.

Всего, по данным ведомства, на участке строительства дороги в районе Симферополя расположено 32 кургана в составе 13 объектов культурного наследия. Специальные мероприятия по сохранению объектов археологического наследия, согласованные с Министерством культуры, включены в проектную документацию, получившую положительное заключение Главгосэкспертизы.

Напомним, на новой трассе Донское – Перевальное в Крыму построят две развязки и семь мостов и путепроводов. Общая длина сооружений на всей дистанции составит около 453 метров.

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