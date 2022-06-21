Всего за смену в Артеке отдохнут более 3 тысяч детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впервые за два года в «Артеке» стартовала международная смена. Об этом сообщает пресс-служба международного детского центра. В лагерь, как отмечается, приедут дети из Казахстана и Армении.

- Сегодня, как никогда, важны общение ребят из разных стран, обмен культурами и традициями. Встречаем мы и 170 школьников из Донецкой Народной Республики, - сообщил директор «Артека» Константин Федоренко.

Седьмая смена в «Артеке» будет посвящена творчеству и искусству. Она носит название «Культурный код».

Детей ждут встречи с олимпийскими чемпионами, деятелями отечественной культуры, популярными актерами и режиссерами, которые приедут в «Артек».

Всего за смену в детских лагеря «Артека» отдохнут 3288 детей.

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