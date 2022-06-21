Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2022 18:30

Впервые за два года в «Артеке» стартовала международная смена

В лагере отдохнут дети из Казахстана и Армении
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Всего за смену в Артеке отдохнут более 3 тысяч детей

Всего за смену в Артеке отдохнут более 3 тысяч детей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впервые за два года в «Артеке» стартовала международная смена. Об этом сообщает пресс-служба международного детского центра. В лагерь, как отмечается, приедут дети из Казахстана и Армении.

- Сегодня, как никогда, важны общение ребят из разных стран, обмен культурами и традициями. Встречаем мы и 170 школьников из Донецкой Народной Республики, - сообщил директор «Артека» Константин Федоренко.

Седьмая смена в «Артеке» будет посвящена творчеству и искусству. Она носит название «Культурный код».

Детей ждут встречи с олимпийскими чемпионами, деятелями отечественной культуры, популярными актерами и режиссерами, которые приедут в «Артек».

Всего за смену в детских лагеря «Артека» отдохнут 3288 детей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50