В память о событиях ВОВ на площади в Керчи выложили из свечей фото моряка-десантника

В Керчи из 10 тысч свечей выложили фото моряка-десантника. Фото: Святослав Брусаков/VK

В память о событиях Великой Отечественной войны на главной площади Керчи выложили из свечей фото моряка-десантника, который водружает Красное Знамя в освобожденном городе, и надпись «Керчь помнит!». Об этом сообщил в своем telegram-канале глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Акция памяти прошла на центральной площади города. Фото: Святослав Брусаков/VK

- В 10 тысячах зажженных свечей - отблески Вечного огня, как символа памяти о жертвах войны, - написал Брусаков.

Во время акции память погибших в Великой Отечественной почтили минутой молчания. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции памяти.

Акция памяти посвящена событиям ВОВ. Фото: Святослав Брусаков/VK

Год назад в центре Керчи выложили из 3,5 тысяч свечей картину «Тыл-фронту».

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