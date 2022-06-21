Расходы бюджета Крыма превысили доходы на 6,7 миллиарда рублей

Здание Госсовета Республики Крым Фото: Анастасия ЖУКОВА

Депутаты крымского парламента одобрили законопроект «Об исполнении бюджета Республики Крым за 2021 год». Согласно документу, который парламентарии утвердили на последнем заседании весенней сессии 21 июня, расходы бюджета республики за прошлый год превысили доходы на 6, 76 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма.

- Согласно законопроекту, по словам главы крымского парламента Владимира Константинова, предлагается утвердить отчет за минувший год по доходам в сумме 197 миллиардов 716 миллионов 264 тысячи рублей, по расходам в сумме 204 миллиарда 476 миллионов 503 тысячи рублей с превышением расходов над доходами в сумме 6 миллиардов 760 миллионов 238 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Кроме того, сразу в двух чтениях парламентарии согласовали изменения в главный финансовый документ республики на 2022 год. В частности, доходы увеличили на 16, 7 миллиардов рублей, а расходы на 21,1 миллиард рублей.

Дефицит бюджета также увеличен на 5,1 миллиарда рублей. Предполагается, что объем налоговых и неналоговых поступлений в 2022 году составит 2,9 миллиарда рублей.

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