В Крыму разыскивают женщину в черной одежде

Татьяна Михеева. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на пожилую крымчанку, одетую в черное.

- Пропала Михеева Татьяна Георгиевна, 66 лет (1955 года рождения), село Малый Маяк, город Алушта, - сообщили крымские волонтеры.

Ориентировка на пропавшую появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Пенсионерка пропала из поля зрения близких почти две недели тому назад - с 10 июня 2022 года нет достоверной информации о ее местонахождении.

Приметы пропавшей: 156 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Крымчанка была одета в блузку и брюки черного цвета.

Если вы видели этого человека - сообщите по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112 (звонок бесплатный).

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