В Крыму для детей до семи лет проезд в электричках стал бесплатным

Проезд в электричках для детей до 7 лет стал бесплатным Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня, 22 июня, проезд в электричках для детей до семи лет стал бесплатным – вступил в силу соответствующий федеральный закон. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

- Федеральная норма действует во всех регионах. Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, - пояснил володин.

Ранее сообщалось, в Крыму решили отложить вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте по городским и пригородным маршрутам. Вопрос требует более тщательного обоснования и согласования. На повестке остались вопросы к качеству работы некоторых перевозчиков в регионе. Эта проблема в первую очередь нуждается в урегулировании.

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