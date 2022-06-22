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Экономика22 июня 2022 5:17

В Крыму для детей до семи лет проезд в электричках стал бесплатным

Родителю при себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Проезд в электричках для детей до 7 лет стал бесплатным

Проезд в электричках для детей до 7 лет стал бесплатным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня, 22 июня, проезд в электричках для детей до семи лет стал бесплатным – вступил в силу соответствующий федеральный закон. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

- Федеральная норма действует во всех регионах. Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, - пояснил володин.

Ранее сообщалось, в Крыму решили отложить вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте по городским и пригородным маршрутам. Вопрос требует более тщательного обоснования и согласования. На повестке остались вопросы к качеству работы некоторых перевозчиков в регионе. Эта проблема в первую очередь нуждается в урегулировании.

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