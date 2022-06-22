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Общество22 июня 2022 5:47

Ко Дню молодежи в Ялте 25 июня готовят яркую программу

Основные мероприятия пройдут в субботу
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Янина Павленко/Telegram

Фото: Янина Павленко/Telegram

Ко Дню молодежи в Ялте, который отмечается 25 июня, готовят большую яркую программу. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко в своем telegram-канале.

- Основные мероприятия пройдут в субботу, начинаем с 09.00, присоединиться может любой желающий! - сообщила градоначальница.

Мероприятия начнутся с молодежного кросса от памятника Горькому до стелы городов-побратимов. В 15.00 в Массандровском парке начнется лазертаг. В 18.00 на набережной у квадратного фонтана проведут караоке-батл. В это время от фонтана начнется парад. А 18.15 у круглого фонтана организуют хоровод.

-Торжественно открываем праздник на большой сцене у круглого фонтана в 18:30 чествованием активной молодежи. Ну а дальше – грандиозная зрелищная программа: экстрим – шоу «Полет космонавта», битва диджеев, шоу барабанов, файер-шоу и многое много другое! - анонсировала Павленко.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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