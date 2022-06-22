В Крыму хотят увековечить память автора Гимна республики

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В Крыму хотят увековечить память автора Гимна Крыма Алемдара Караманова и писателя Анатолия Домбровского. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

- Этот вопрос, казалось бы был решен еще 13 лет назад. Именно тогда было принято решение об открытии памятников этим выдающимся симферопольцам. Однако, как говорится, воз и ныне там. Все обращения Вячеслава Пересунько к прежним руководителям города оказались тщетными, - сообщил Форманчук.

Однако, по его словам, после разговора с председателем Ассоциации музеев и заповедников Крыма, а также с главой администрации Симферополя появилась возможность исправить ситуацию.

- Наконец, забрезжила надежда, что эта проблема будет решена положительно. Во всяком случае Михаил Сергеевич Афанасьев отнесся к нашей просьбе с пониманием и искренним желанием помочь в ее реализации. Лично я верю, что Михаил Сергеевич сдержит данное им сегодня слово, - добавил председатель ОП Крыма.

Напомним, Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку имени И.Я. Франко в Симферополе предложили переименовать в честь ее создателя - Сергея Туманова. В то же время на вопрос переименования хотят наложить временный мораторий.

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