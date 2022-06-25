Погода на 25 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: синоптики обещают дожди и грозы

Температура воды в Черном море всего +15…+22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В выходные дни сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием циклона. Ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, в дневные часы в отдельных районах возможен град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дожди, местами сильные ливни, грозы и град. Ветер северо-восточный 8-13 м/с., при грозе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11...13°, днем 21...23°.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, временами сильный, гроза. Днем западный ветер до 17 м/с., тепло до 20…22°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +18…+22°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно, небольшой дождь.

В Евпатории +16…+24°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +19…+22 °, юго-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, сильный дождь, гроза.

В Феодосии +17 …+22°, восточный ветер 2-4 м/с. Облачно, дождь, гроза.

В Черноморском +18…+22°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Облачно, дождь.

В Джанкое +14…+24°, скорость северо-восточного ветра 3-8 м/с. Переменная облачность, сильный дождь, гроза.

В Армянске +17…+24°, скорость северо-восточного ветра 5-7 м/с. Переменная облачность, дождь.

Вода в Черном море всего +15…+22°.

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