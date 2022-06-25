Несмотря на не самую лучшую погоду, Оимпийский день в Симферополе стартовал.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Симферополе отметили Всероссийский Олимпийский день. Несмотря на дождь в парке им. Гагарина состоялся забег, в котором приняли участие как дети, так и взрослые.
В мероприятии приняли участиеи как взрослые, так и дети.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Победителей наградила Министр спорта республики Ольга Торубарова. Она лично вручила награды и грамоты участникам.
Награды победителям
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Всероссийский олимпийский день проводится ежегодно во всех регионах России. Он призывает людей вести активный образ жизни.
Участие в Олимпийском дне приняла и министр спорта Ольга Торубарова
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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