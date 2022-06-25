Несмотря на не самую лучшую погоду, Оимпийский день в Симферополе стартовал. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе отметили Всероссийский Олимпийский день. Несмотря на дождь в парке им. Гагарина состоялся забег, в котором приняли участие как дети, так и взрослые.

В мероприятии приняли участиеи как взрослые, так и дети. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Победителей наградила Министр спорта республики Ольга Торубарова. Она лично вручила награды и грамоты участникам.

Награды победителям Фото: Виталий ПАРУБОВ

Всероссийский олимпийский день проводится ежегодно во всех регионах России. Он призывает людей вести активный образ жизни.

Участие в Олимпийском дне приняла и министр спорта Ольга Торубарова Фото: Виталий ПАРУБОВ

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