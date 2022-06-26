Погода на 26 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

Синоптики обещают дождливое воскресенье.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В воскресенье сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием циклона. Ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, в дневные часы в отдельных районах возможен град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 22...24°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с. Днем тепло до +22…24°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +18…+24°, северо-восточный ветер 2-8 м/с. Пасмурно, дождь.
В Евпатории +18…+26°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи +20…+22 °, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Пасмурно, сильный дождь.
В Феодосии +18 …+23°, северо-восточный ветер 6-10 м/с. Пасмурно, дождь.
В Черноморском +19…+23°, северный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.
В Джанкое +18…+24°, скорость северо-восточного ветра 4-8 м/с. Пасмурно, дождь.
В Армянске +19…+24°, скорость северо-западного ветра 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.
Вода в Черном море всего +12…+22°.
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