Погода на 26 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

Синоптики обещают дождливое воскресенье. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В воскресенье сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием циклона. Ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, в дневные часы в отдельных районах возможен град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 22...24°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с. Днем тепло до +22…24°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +18…+24°, северо-восточный ветер 2-8 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +18…+26°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +20…+22 °, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Пасмурно, сильный дождь.

В Феодосии +18 …+23°, северо-восточный ветер 6-10 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +19…+23°, северный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.

В Джанкое +18…+24°, скорость северо-восточного ветра 4-8 м/с. Пасмурно, дождь.

В Армянске +19…+24°, скорость северо-западного ветра 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море всего +12…+22°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50